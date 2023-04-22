Камоцци заявил, что трансферы игроков из Европы в Россию сейчас невозможны

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал о возможности трансферов европейских футболистов в Россию.

«Думаю, что это будет очень сложно, практические невозможно. Политика играет большую роль сейчас, к сожалению», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В марте 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке. Позже разрешение было продлено до июня 2023-го.