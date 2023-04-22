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Судейство

Сегодня, 18:38

Гол «Урала» в Кубке ошибочно засчитан, гол «Факела» в РПЛ ошибочно отменен. Что происходит с нашими судьями?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Факел» — «Оренбург».
«Факел» — «Оренбург».
«Факел» — «Оренбург».
«Факел» — «Оренбург».
ЦСКА — «Урал».
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На 53-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Факел» — «Оренбург» (1:3) арбитр Рафаэль Шафеев после вмешательства видеоассистентов Артема Любимова и Николая Еремина и просмотра видеоповторов зафиксировал фол воронежцев в атаке и отменил их гол. Рефери решил, что Мохамед Брахими нарушил правила в борьбе с Ренато Гойковичем.

Вердикт судьи считаю ошибочным. Ему следовало оставить свое первоначальное решение в силе — засчитать взятие ворот.

«Факел» — «Оренбург».
«Факел» — «Оренбург».
«Факел» — «Оренбург».

Но странно другое. Наши арбитры в очередной раз продемонстрировали непоследовательность. Совсем недавно на 70-й минуте первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Урал» (1:1) арбитр Кирилл Левников ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Даниела Мишкича, который с фолом отобрал мяч у Виктора Мендеса. Игрок гостей подбил ногу сопернику — с этого началась атака, завершившаяся голом Эрика Бикфалви.

Видеоассистенты Виталий Мешков и Игорь Демешко провели проверку и в действия Левникова не вмешались. Гол был ошибочно засчитан.

ЦСКА — «Урал».

В Воронеже произошло обратное. Видеоассистенты вмешались, и гол был ошибочно отменен.

Кто объяснит, что происходит с нашими судьями?

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
18
13
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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