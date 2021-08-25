Камоцци: «Я никогда не получал деньги от «Спартака»
Бывший советник и консультант Леонида Федуна Франко Камоцци сообщил, что не получал денег от руководства «Спартака» за консультации.
«Мы периодически разговариваем с господином Федуном и его супругой Салиховой. Я всегда стараюсь дать лучшие советы для них. Но я могу сказать точно одно: с момента, как мы начали сотрудничать, я никогда не получал деньги за трансфер какого-либо игрока в «Спартак», — приводит слова Камоцци Eurostavka.
Красно-белые подписали соглашение с агентством Франко Камоцци 13 декабря 2020 года. В апреле 2021-го было объявлено о его уходе.
Дополнительная информация:
eurostavka.ru/news/football/kamotstsi-ya-nikogda-ne-poluchal-dengi-ot-spartaka
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John Doe
Я же со стороны. Но у меня сложилось такое: Камоцци, а не пошел бы ты нахуй?
25.08.2021
Славомудр Приморский
Зарема жене дарила, наверное. По-сестрински, как экспертница экспертнице )
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