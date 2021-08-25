Камоцци: «Я никогда не получал деньги от «Спартака»

Бывший советник и консультант Леонида Федуна Франко Камоцци сообщил, что не получал денег от руководства «Спартака» за консультации.

«Мы периодически разговариваем с господином Федуном и его супругой Салиховой. Я всегда стараюсь дать лучшие советы для них. Но я могу сказать точно одно: с момента, как мы начали сотрудничать, я никогда не получал деньги за трансфер какого-либо игрока в «Спартак», — приводит слова Камоцци Eurostavka.

Красно-белые подписали соглашение с агентством Франко Камоцци 13 декабря 2020 года. В апреле 2021-го было объявлено о его уходе.