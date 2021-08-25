Экс-вратарь «Краснодара» Синицын перешел в «Нижний Новгород»

Вратарь Андрей Синицын подписал контракт с «Нижним Новгородом», информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 33-летним россиянином рассчитано до конца сезона.

Синицын выступал за «Краснодар» с 2012 года, разорвав контракт с клубом в январе 2021 года.

«Нижний Новгород» после 5 матчей занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 7 очков.