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Еще четыре игрока «Рубина» вызваны в свои национальные сборные

15:53
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Четыре футболиста «Рубина» вызваны в свои национальные сборные, сообщает официальный сайт клуба.

На отборочные матчи к ЧМ-2022 в сентябре в сборную Туниса вызван защитник Монтассар Тальби, в сборную Южной Кореи полузащитник Хван Ин Бом, в сборную Грузии хавбек Хвича Кварацхелия, в сборную Черногории полузащитник Сеад Хакшабанович.

Ранее в сборную России были вызваны вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников, а в сборную Хорватии Филип Уремович.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/talbi-hvan-hvicha-i-sead-vyzvany-v-sbornye

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