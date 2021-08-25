Еще четыре игрока «Рубина» вызваны в свои национальные сборные

Четыре футболиста «Рубина» вызваны в свои национальные сборные, сообщает официальный сайт клуба.

На отборочные матчи к ЧМ-2022 в сентябре в сборную Туниса вызван защитник Монтассар Тальби, в сборную Южной Кореи полузащитник Хван Ин Бом, в сборную Грузии хавбек Хвича Кварацхелия, в сборную Черногории полузащитник Сеад Хакшабанович.

Ранее в сборную России были вызваны вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников, а в сборную Хорватии Филип Уремович.