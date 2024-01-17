Камоцци назвал позицию, которую надо усилить «Спартаку»
Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал позицию, которую красно-белые должны усилить в зимнее трансферное окно.
«После неудачи Николсона, я думаю, команде нужен динамичный игрок, который присоединится к Соболеву и Промесу. Быстрый атакующий футболист, способный общаться с двумя другими нападающими», — приводит Betonmobile слова Камоцци.
«Спартак» с 30 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В первой части чемпионата красно-белые забили 27 голов.
Источник: betonmobile.ru
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|
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|
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|2.03
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|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
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|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
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|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
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|00:00
|
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|2.03
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
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|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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|1
|3
|
|
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Оренбург
|15
|1
|5
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|1
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