Медведев назвал пустыми слухами возможный уход Кассьеры из «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе форварда сине-бело-голубых Матео Кассьерры в саудовский «Аль-Шабаб».

«Кассьерра может уйти из «Зенита» этой зимой? Пустые слухи не комментируем», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Кассьерра играет за «Зенит» с июля 2022 года. В этом сезоне 26-летний форвард отметился 15 голами и пятью результативными передачами в 22 играх.