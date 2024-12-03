Камоцци назвал Мауро Лео образцом профессионализма

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии «СЭ» оценил кандидатуру Мауро Лео на пост спортивного директора красно-белых.

«Я считаю, что он образец опыта, компетентности и профессионализма. Его карьера говорит сама за себя. Помимо статуса клубов важна проделанная работа. А он — великий труженик и знаток футбола. Если назначат его, то наконец-то у «Спартака» появится серьезный, профессиональный и компетентный руководитель. Давно пора», — сказал Камоцци «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Лео был предложен «Спартаку» на пост спортивного директора команды.