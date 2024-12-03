«Спартаку» предложили бывшего спортивного директора «Ромы» Мауро Лео

Как стало известно «СЭ», бывший спортивный директор «Ромы» Мауро Лео был предложен московскому «Спартаку» в качестве кандидата на аналогичную должность.

Ранее функционер также работал в таких клубах, как «Ювентус» и «Интер».

В «Роме» Лео занимал должность спортивного директора с 2022 по 2024 год.