Тарханов: «Локомотиву» фартануло. Везение еще надо заслужить»

Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» высказал мнение о матче 24-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив» (1:1).

— Замены Владимира Федотова не сработали?

— Знаете, я тоже успел об этом подумать...

— И?

— Мне кажется, обманчивое впечатление. Да, молодежь лучше выпускать при счете 3:0. Хотя 17-летний Глебов неплохо вошел в игру. Смелый, шустрый, техничный. Постоянно старался обострять. Интересный мальчишка... Федотов потом объяснил, что убирал тех, кто висел на карточках. В том числе Облякова, безоговорочно лучшего в составе армейцев. Но разве замены ослабили ЦСКА? Нет! Парни, вышедшие со скамейки, игру не испортили. Команда продолжала атаковать, создавать моменты. Правда, вместо того чтобы забить второй гол, сама пропустила со стандарта. Все это стечение обстоятельств, не более.

— «Локомотиву» фартануло?

— Да. Был близок к поражению с крупным счетом — но в итоге заработал очко. Впрочем, везение еще надо заслужить. У команды Галактионова есть характер. Она умеет терпеть, даже в сложных ситуациях не разваливается. Весной мы уже неоднократно в этом убеждались.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке — 29 очков.

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