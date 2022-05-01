Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«Спартак» очень непредсказуемая команда в последние 20 лет. Сегодня, думаю, победим. Мы же не зря пришли. На столетие, думаю, будут какие-то мероприятия. Но особенно как-то отмечать вряд ли будут. Ничего сверхъестественного не происходит. В очередной раз убеждаюсь, что болею за правильную команду", — сказал Гаджиев.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 1 мая. Начало — в 14.00 (мск).