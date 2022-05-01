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Геннадий Орлов: «Клаудиньо, как Кройф, — шахматист на поле»

Геннадий Орлов прокомментировал сравнение «Зенита» с «Баварией»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Клаудиьо.
Фото ФК «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что не нужно сравнивать «Зенит» с «Баварией».

— «Зенит» уже начинают называть русской «Баварией».

— (Смеется). Не стоит сравнивать бундеслигу и РПЛ. Разные уровни. Небо и земля. Тем не менее, «Зенит», конечно, добился серьезного успеха. Четвертое чемпионство подряд. Семак здорово «выстрелил». И дело не только в титулах, но и в прогрессе игроков.

— Кого вы имеете в виду?

— Кругового и Мостового. Они о себе заявили в полный голос в этом сезоне. Очень удачным оказалось приобретение Сергеева.

— А вы изначально в него не верили?

— Честно говоря, подозревал, что он впишется в игру «Зенита». Парень хорошо играет в пас. Быстро понял на поле бразильцев. Какой гол они вчера прекрасный забили, когда Алберто скинул Сергееву головой?

— Бразильцы главные творцы очередного успеха «Зенита»?

— Конечно, это очень мощное усиление. Особенно в лице Клаудиньо. Он настоящий конструктор атак, читает игру на несколько ходов вперед. Мне сейчас пришел на ум Кройф. Вот Клаудиньо играет в схожей манере. Шахматист!

30 апреля «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ и досрочно стал чемпионом России в 4-й раз подряд. «Бавария» 23 апреля стала чемпионом Германии в 10-й раз подряд.

Полностью интервью Клаудиньо «СЭ» читайте здесь

Клаудиньо
ФК Бавария
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
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