Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что не нужно сравнивать «Зенит» с «Баварией».

— «Зенит» уже начинают называть русской «Баварией».

— (Смеется). Не стоит сравнивать бундеслигу и РПЛ. Разные уровни. Небо и земля. Тем не менее, «Зенит», конечно, добился серьезного успеха. Четвертое чемпионство подряд. Семак здорово «выстрелил». И дело не только в титулах, но и в прогрессе игроков.

— Кого вы имеете в виду?

— Кругового и Мостового. Они о себе заявили в полный голос в этом сезоне. Очень удачным оказалось приобретение Сергеева.

— А вы изначально в него не верили?

— Честно говоря, подозревал, что он впишется в игру «Зенита». Парень хорошо играет в пас. Быстро понял на поле бразильцев. Какой гол они вчера прекрасный забили, когда Алберто скинул Сергееву головой?

— Бразильцы главные творцы очередного успеха «Зенита»?

— Конечно, это очень мощное усиление. Особенно в лице Клаудиньо. Он настоящий конструктор атак, читает игру на несколько ходов вперед. Мне сейчас пришел на ум Кройф. Вот Клаудиньо играет в схожей манере. Шахматист!

30 апреля «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ и досрочно стал чемпионом России в 4-й раз подряд. «Бавария» 23 апреля стала чемпионом Германии в 10-й раз подряд.

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