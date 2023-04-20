Каманцев рассказал, когда состоится судейский семинар с Карпиным

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал «СЭ» о предстоящем судейском семинаре в Ростове-на-Дону с участием главного Валерия Карпина.

«Мы едем на семинар в Ростов 26 числа. У нас идет лицензирование, мы читаем всем лекции. Валерий Георгиевич захотел, чтобы я приехал. Мы приедем и пообщаемся», — сказал Каманцев «СЭ».

13 апреля Валерий Карпин заявил, что хотел бы видеть Каманцева на судейском семинаре в Ростове.