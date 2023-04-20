Червиченко: «И сколько болельщикам «Спартака» ждать нового трофея? Лет шестнадцать?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после поражения от «Акрона» (1:2) в Кубке России выразил мнение, что красно-белые продолжат испытывать трудности и в чемпионате страны.

— Кто из игроков явно не уровень «Спартака»?

— Да вся команда играет уныло. Как будто жилы из них вытянули... Ну что-то бегают, куда-то подают... Где драйв, где азарт? Может, они думали, что на одной ноге пройдут «Акрон»? Хотя не могли не понимать, что эта команда уже высадила «Локомотив» и «Динамо». Не знаю... А тем, кто в этом матче не участвовал, надо поменьше ногами и руками размахивать и на судей орать, чтобы «Спартак» не вылетал на таком этапе.

— Это вы, видимо, про Соболева?

— Ну да. Нельзя так подводить свою команду. И сколько теперь болельщикам «Спартака» ждать нового трофея? Лет шестнадцать?

— Зиньковский сегодня тоже не убедил?

— Да никто меня не убедил. Только Максименко потащил три мертвых мяча. Тавареш «плюнул» неплохо, но когда он так же попадет в следующий раз?

— Что ждет «Спартак» в чемпионате? Сейчас предстоят игры с «Краснодаром», «Ростовом», «Зенитом»...

— Ситуация непростая. Джикия вроде поправился. Но ему еще потребуется какое-то время, чтобы обрести форму после травмы. Пока он не выйдет на свой пик, «Спартак» продолжит сбоить в обороне. Про Дуарте я уже сказал. Ну и Чернов — сами понимаете... Не то это все. Ни о чем.