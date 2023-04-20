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Сегодня, 09:15

Червиченко: «И сколько болельщикам «Спартака» ждать нового трофея? Лет шестнадцать?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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«Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после поражения от «Акрона» (1:2) в Кубке России выразил мнение, что красно-белые продолжат испытывать трудности и в чемпионате страны.

— Кто из игроков явно не уровень «Спартака»?

— Да вся команда играет уныло. Как будто жилы из них вытянули... Ну что-то бегают, куда-то подают... Где драйв, где азарт? Может, они думали, что на одной ноге пройдут «Акрон»? Хотя не могли не понимать, что эта команда уже высадила «Локомотив» и «Динамо». Не знаю... А тем, кто в этом матче не участвовал, надо поменьше ногами и руками размахивать и на судей орать, чтобы «Спартак» не вылетал на таком этапе.

— Это вы, видимо, про Соболева?

— Ну да. Нельзя так подводить свою команду. И сколько теперь болельщикам «Спартака» ждать нового трофея? Лет шестнадцать?

— Зиньковский сегодня тоже не убедил?

— Да никто меня не убедил. Только Максименко потащил три мертвых мяча. Тавареш «плюнул» неплохо, но когда он так же попадет в следующий раз?

— Что ждет «Спартак» в чемпионате? Сейчас предстоят игры с «Краснодаром», «Ростовом», «Зенитом»...

— Ситуация непростая. Джикия вроде поправился. Но ему еще потребуется какое-то время, чтобы обрести форму после травмы. Пока он не выйдет на свой пик, «Спартак» продолжит сбоить в обороне. Про Дуарте я уже сказал. Ну и Чернов — сами понимаете... Не то это все. Ни о чем.

Алексис Дуарте в&nbsp;матче Кубка России &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «После такой игры сказал бы Дуарте: «Чемодан — вокзал — Парагвай». Червиченко — о провале «Спартака»

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Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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