Федоров объяснил победу над «Ак Барсом» отсутствием грубых ошибок

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу своей команды во втором матче финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (3:0). Счет в серии стал 1-1.

«Важная игра была для нас во всех смыслах этого слова. Открыли счет первыми, потом сыграли на своих местах. Давление соперника было очень хорошее, но мы справились. Всех, кто болеет за ЦСКА с победой. Сегодня не случилось у нас грубых ошибок, что уже хорошо. Те ошибки, которые были они не что фундаментальные. Ребята понимали, что если в первой игре не сложилось, надо было настраиваться на второй матч. Играли в одном сочетании достаточно долго, но это хоккей, это плей-офф. Все возможно, терять игроков такого калибра не стоит, но те ребята, которые сейчас на других местах полностью выполняют объем работы и дают результат.

Не думаю, что мы бросали со всех позиций, наша команда любит держать шайбу в зоне атаки. Мы все это делаем для угроз по воротам, работаем с трафиком у вратаря. Нашли сегодня выход из положения, повели со счетом 2:0, забили важные голы в нужное время. Ребята молодцы», – сказал Федоров.

В первом матче ЦСКА уступил «Ак Барсу» 1-4.