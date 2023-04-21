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Судейство

Сегодня, 12:03

Каманцев рассказал, когда арбитр Иванов сможет вернуться к работе в РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Сергей Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос корреспондента «СЭ», когда арбитр Сергей Иванов сможет вернуться к работе в РПЛ.

«После матча «Спартака» и «Динамо» Сергей попал в ротацию в связи с плохой оценкой. Когда ждать его возвращения? Все зависит от его коллег. Если они будут судить хорошо, то позже, если хуже, то раньше. Все зависит от рейтинга. У нас есть определенная система. Если у тебя оценка 7,4 или ниже, ты пропускаешь определенное количество матчей. Точное количество матчей назвать невозможно. Мы их определяем исходя из качества работы других судей», — сказал Иванов «СЭ».

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Ранее сообщалось, что судья Иванов пропустит не меньше двух игр РПЛ из-за двух ошибок, которые он допустил в матче 22-го тура чемпионата России, где встречались «Спартак» и «Динамо» (3:3).

Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
Павел Каманцев
5
2
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
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Урал – Ростов
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Ахмат – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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