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В ЦСКА рассказали, могут ли заявить Марио Фернандеса в нынешнем сезоне

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, сможет ли защитник Марио Фернандес сыграть за армейцев в этом сезоне.

«Планирует ли Марио вернуться в ЦСКА, и если да, то может ли он быть заявлен в этом сезоне за ЦСКА? В этом сезоне Марио уже не может быть заявлен», — приводит слова Брейдо Metaratings.ru.

21 апреля Фернандес по личным причинам расторг контракт с «Интернасьоналом».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/mario-fernandes-ne-mozhet-byt-zayavlen-za-cska-v-nyneshnem-sezone-244987/
Марио Фернандес
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
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24.04 19:00
Спартак – Краснодар
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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