Кечинов — о Барко: «Футболисты вокруг него заиграли в новых ярких красках»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» оценил форму полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

«Как он появился, и игра стала другой, и футболисты вокруг него заиграли в новых ярких красках. У «Спартака» появился футболист, которого долго ждали: схемообразующий, способный находить и делать интересные передачи и вести игру команды впереди», — сказал Кечинов «СЭ».

В сезоне-2024/25 25-летний аргентинец провел за «Спартак» 5 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

«Спартак» после пяти туров занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ (10 очков).

Денис Сафронов