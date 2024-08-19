Нагорных — о судействе на старте сезона: «Локомотиву» сейчас не на что жаловаться»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о судействе на старте сезона.

«Насколько я помню, экспертный комитет оправдал действия судьи в моменте с Джерзино Ньямси в матче с махачкалинским «Динамо». Мне не совсем понятен пенальти, который мы получили в Оренбурге в матче Кубка России. Но, наверное, судьям виднее. Я считаю, что судейство абсолютно адекватное пока. Нам сейчас не на что жаловаться», — цитирует Нагорных ТАСС.

После 5 туров РПЛ «Локомотив» занимает третье место в таблице, набрав 12 очков. В следующем матче железнодорожники примут «Ростов» 25 августа.