Каманцев — о «снежных матчах» в РПЛ: «Все сказали, что русские крутые»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» объяснил остановку матча Германия — Дания в 1/8 финала Евро-2024.

— В матче Германия — Дания судья остановил игру из-за грозы. Есть ли рекомендации для арбитров, как принимать решения в таких случаях?

— Я думаю, что судью оповестили об угрозе, поэтому он принял такое решение. Перед матчем есть рабочие совещания, в рамках которых можно сказать, что по прогнозу ожидается гроза, град или что-то еще. Соответственно, судья понимает, что во время игры это может произойти. Дальше по техническим каналам связи могут сообщить, что град подходит, и арбитр вправе принять решение о приостановке матча в целях безопасности.

Я не думаю, что там был именно вопрос с угрозой удара молнии, хотя может быть и он — вопрос к техническим сотрудникам. Я не специалист, но мне кажется, что защита стадионов от молнии устроена довольно хорошо и играть безопасно. Но это вопрос не судейский.

— Часть болельщиков с юмором отреагировала на это решение, указав на то, что в России не останавливают матчи даже из-за снегопада...

— При всем уважении снег в России я не могу назвать фактором, влияющим на безопасность. У нас на Сахалине играют просто на снегу. Как я могу сказать судье, что футболисты, которые играют на Сахалине в минусовую погоду, находятся в безопасных условиях и можно проводить матч? А в РПЛ при температуре в районе нуля на стадионе с подогревом, когда падает снег, ты должен сказать, что это опасно. Это вопрос эстетики.

Сейчас в регламент внесли изменения, и Александр Алаев (глава РПЛ. — Прим. «СЭ») сможет переносить матчи, если именно с эстетической точки зрения это будет неправильно. Это не наш вопрос, потому что перенос матча порождает за собой финансовые проблемы. Поэтому лига, как держатель соревнований, пообщается с клубом и скажет: «Нам этот матч в таких условиях не нужен».

Но вообще эти встречи были самыми известными в российском футболе за последнее время. Иностранные коллеги со всего мира присылали нам сообщения и говорили: «Какой крутой матч у вас был!» В России это восприняли негативно, но зато наш футбол все увидели и сказали, что русские крутые, играют даже в такую погоду. Все относятся по-разному — ЦСКА, например, тогда воспринял все позитивно, а Валерий Георгиевич Карпин, как проигравшая сторона, — резко негативно.

Главный арбитр матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 между сборными Германии и Дании Майкл Оливер на 33-й минуте первого тайма увел команды в подтрибунное помещение из-за начала грозы, града и вспышек молний над стадионом «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Позже матч был возобновлен.

Софья Грецкая