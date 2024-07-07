Каманцев объяснил появление должности главного судьи соревнования в регламенте РПЛ

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о появлении в новом регламенте РПЛ должности главного судьи соревнования.

Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

— Пишут, что скоро появится такая должность, как главный судья соревнования. Чем будет заниматься этот человек?

— Эта формальная документальная должность, которая фиксирует то, что соревнование прошло в соответствии со всеми требованиями и регламентами. Это больше связано с оформлением званий заслуженных мастеров спорта и прочего.

По данным «РБ Спорт», главным судьей соревнований в РПЛ станет арбитр Калугин.

Софья Грецкая