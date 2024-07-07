Каманцев объяснил появление должности главного судьи соревнования в регламенте РПЛ
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о появлении в новом регламенте РПЛ должности главного судьи соревнования.
Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».
— Пишут, что скоро появится такая должность, как главный судья соревнования. Чем будет заниматься этот человек?
— Эта формальная документальная должность, которая фиксирует то, что соревнование прошло в соответствии со всеми требованиями и регламентами. Это больше связано с оформлением званий заслуженных мастеров спорта и прочего.
По данным «РБ Спорт», главным судьей соревнований в РПЛ станет арбитр Калугин.
Софья Грецкая
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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|21.07
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|
Ахмат – Краснодар
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|21.07
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|- : -
|22.07
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