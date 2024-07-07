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Судейство

Сегодня, 10:30

«Если б не политика, Карасев работал бы на Евро — очевидно, он соответствует уровню». Интервью Каманцева

Павел Каманцев оценил работу арбитров на Евро-2024
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото «СЭ»
Председатель судейского комитета РФС ответил на вопросы «СЭ» о работе арбитров на Евро-2024 и иностранных судьях в РПЛ.

Судейство на Евро имеет другую логику, тут как 64 финала

— Как вам судейство Евро-2024?

— Оценить никак не могу, поскольку не знаю предтурнирных требований. Мы видим, что есть очень удачные матчи, есть те, в которых можно было отработать лучше. Евро всегда соответствует высокому уровню судейства, потому что европейская судейская школа довольно высокая. Конечно, матч Испания — Германия породил несколько вопросов, которые активно дискутируются. Например, касаемо пенальти в ворота испанцев.

— Казалось, что в том матче было много и других спорных решений.

— Такой краткосрочный турнир имеет конкретную логику и указания. Тут другая мотивация и цена по сравнению с долгосрочными турнирами. Это как 64 финала, которые должны пройти за короткий промежуток времени. Поэтому мне сложно комментировать тактику, которая была избрана судьей в этой игре. Возможно, она могла быть другой, но легко говорить, когда матч уже завершился и вы видите всю картину.

Мяч попал в&nbsp;руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы в&nbsp;матче Испания&nbsp;&mdash; Германия. Рука Кукурельи? Глава судей УЕФА Розетти объяснил, почему это не пенальти

Я ничего фатального не увидел, дракой все не закончилась, а спорные решения всегда будут. Каких-то очевидных ошибок не было, а дальше можно дискутировать — например, был ли пенальти или нет. У нас есть свое мнение, но из солидарности с коллегами не будем его озвучивать.

— Не кажется ли вам, что Сергей Карасев был бы очень полезен на этом турнире?

— Карасев находится в списке элитных судей. Если бы не политический вопрос, он был бы там. Поскольку он мой судья, я всегда буду говорить о нем только позитивные вещи. Но ситуация сложилась так, и мы стараемся дать Карасеву максимум карьерных возможностей из доступных. Если бы он судил на Евро, было бы здорово. То, что он соответствует уровню, всем очевидно.

Германия — Дания. Арбитр Майкл Оливер увел команды с поля из-за грозы.
Фото Global Look Press

— В матче Германия — Дания судья остановил игру из-за грозы. Есть ли рекомендации для арбитров, как принимать решения в таких случаях?

— Я думаю, что судью оповестили об угрозе, поэтому он принял такое решение. Перед матчем есть рабочие совещания, в рамках которых можно сказать, что по прогнозу ожидается гроза, град или что-то еще. Соответственно, судья понимает, что во время игры это может произойти. Дальше по техническим каналам связи могут сообщить, что град подходит, и арбитр вправе принять решение о приостановке матча в целях безопасности.

Я не думаю, что там был именно вопрос с угрозой удара молнии, хотя может быть и он — вопрос к техническим сотрудникам. Я не специалист, но мне кажется, что защита стадионов от молнии устроена довольно хорошо и играть безопасно. Но это вопрос не судейский.

— Часть болельщиков с юмором отреагировала на это решение, указав на то, что в России не останавливают матчи даже из-за снегопада...

— При всем уважении снег в России я не могу назвать фактором, влияющим на безопасность. У нас на Сахалине играют просто на снегу. Как я могу сказать судье, что футболисты, которые играют на Сахалине в минусовую погоду, находятся в безопасных условиях и можно проводить матч? А в РПЛ при температуре в районе нуля на стадионе с подогревом, когда падает снег, ты должен сказать, что это опасно. Это вопрос эстетики.

Молния во&nbsp;время матча Германия&nbsp;&mdash; Дания на&nbsp;Евро-2024. Молния и ливень прервали матч Евро-2024 Германия — Дания. Стихию было не остановить

Сейчас в регламент внесли изменения, и Александр Алаев (глава РПЛ. — Прим. «СЭ») сможет переносить матчи, если именно с эстетической точки зрения это будет неправильно. Это не наш вопрос, потому что перенос матча порождает за собой финансовые проблемы. Поэтому лига, как держатель соревнований, пообщается с клубом и скажет: «Нам этот матч в таких условиях не нужен».

Но вообще эти встречи были самыми известными в российском футболе за последнее время. Иностранные коллеги со всего мира присылали нам сообщения и говорили: «Какой крутой матч у вас был!» В России это восприняли негативно, но зато наш футбол все увидели и сказали, что русские крутые, играют даже в такую погоду. Все относятся по-разному — ЦСКА, например, тогда воспринял все позитивно, а Валерий Георгиевич Карпин, как проигравшая сторона, — резко негативно.

— Пишут, что скоро появится такая должность, как главный судья соревнования. Чем будет заниматься этот человек?

— Эта формальная документальная должность, которая фиксирует то, что соревнование прошло в соответствии со всеми требованиями и регламентами. Это больше связано с оформлением званий заслуженных мастеров спорта и прочего.

Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Китайские арбитры могут присоединиться к программе обмена судьями

— Вы говорили, что ведете разговоры с еще одной страной, которая должна будет присоединиться к программе обмена арбитрами для работы в РПЛ. Что это за страна?

— Китай.

— Китайские арбитры сейчас настолько квалифицированы, что могут обслуживать матчи нашего чемпионата?

— Если мы в текущей ситуации хотим строить отношения с партнерами, это вряд ли должно быть в таком формате, что у них все готово и тут мы их приглашаем. Мы должны начинать тогда, когда это взаимовыгодно. Мы можем обучить их судей, поработать совместно над улучшением их технологии ВАР и всем остальным. У них есть судьи, которые могут отсудить определенные матчи РПЛ. Я не говорю о вывесках типа «Спартак» — «Зенит», «Зенит» — «Краснодар» или ЦСКА — «Спартак». С учетом сложной логистики этого не будет. Но есть в РПЛ матчи, мы тоже не должны зазнаваться, не самого высокого уровня с точки зрения судейства.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и&nbsp;президент РФС Александр Дюков. «Переговоры с УЕФА на паузе, вариант смены конфедерации есть». Дюков и Митрофанов — о будущем российского футбола

— Вы допускаете, что уже в новом сезоне китайские арбитры смогут судить матчи РПЛ?

— Мы не ограничиваемся только РПЛ — любые матчи. Сейчас начнется ФНЛ, где некоторые игры не многим ниже по накалу, чем в РПЛ.

— Если Министерство спорта внесет определенную правку в регламент, то китайские арбитры будут ровно на таких же правах, как и белорусские или саудовские?

— Да. Это цель взаимного обмена. Как вы знаете, сотрудничество с белорусами уже дало положительный эффект. Семь из восьми матчей в последнем туре мы закрыли с помощью их судей, работавших ВАР. Сотрудничество не сказать что дает очень много, но оно позволяет закрывать нам определенные моменты.

Наши судьи ездят в Саудовскую Аравию — зарабатывают деньги, получают международную практику и зимой удлиняют свой сезон. А в начале чемпионата получают официальные матчи в качестве подготовки. Вы видели, что на первых турах весенней части судьи были очень хорошо готовы. В том числе потому, что они уже отработали свои первые официальные матчи в Саудовской Аравии и приехали к нам в тонусе.

Софья Грецкая

Футбол
Евро-2024
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
Сергей Карасев (судья)
Чемпионат Европы по футболу
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