Каманцев назвал мемом критику из-за нахождения на нескольких должностях в РФС

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал корреспонденту «СЭ», как относится к критике из-за совмещения нескольких должностей.

— В различных Telegram-каналах уже появляется критика в ваш адрес за выбор в Исполком РФС на почве нескольких должностей. Как относитесь к этому?

— Это какая-то мемная вещь. Три должности или четыре. По большому счету это моей деятельности ничего не добавляет и не убавляет. Я как был председателем судейского комитета, так им и оставался. Да, теперь придется участвовать в заседаниях исполкома, голосовать по определенным вопросам. Но не думаю, что для общественности что-то меняется.

Каманцев работает председателем судейского комитета РФС, руководителем департамента судейства РФС и председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Ранее он вошел в состав Исполком РФС.