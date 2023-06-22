«Оренбург» объявил о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера команды

Чешский специалист Иржи Ярошик назначен главным тренером «Оренбурга», сообщает пресс-служба команды.

45-летний специалист сменил в должности соотечественника Марцела Личку, который возглавил «Динамо».

Ярошик известен своими выступлениями за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также «Челси», «Селтик», испанские «Реал Сарагоса» и «Алавес», пражскую «Спарту» и национальную сборную Чехии.

В качестве тренера работал в словацком «Ружомбероке», словенском «Целе» чешских клубах «Спарта», «Слован», «Усти-над-Лабем», «Простеев». В прошедшем сезоне возглавлял чешский «Теплице».

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ.