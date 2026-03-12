Каманцев анонсировал встречу РФС с лигами для обсуждения судейства

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о предстоящей встрече с представителями лиг для обсуждения вопросов работы ВАР и офсайдных линий.

«Нужно, чтобы все было в едином информационном поле. Чтобы все развивалось совместно: отдельные направления развития системы ВАР в РПЛ, введения его в Первой лиге, анализ возможности введения системы в лигах ниже и женской Суперлиге. Конечно, больше всех интересует РПЛ и офсайдные линии, улучшение показа и улучшение качества работы системы ВАР. Но с точки зрения РФС все соревнования, включая Кубок России, должны быть тоже включены в повестку.

Поэтому состав рабочей группы у нас широкий. В него вошли представители РФС, представители лиг, технические сотрудники и многие другие. Наша задача — определить, какие технологические решения нужны уже сейчас, какие будут нужны в будущем, какой должен быть на это бюджет, и что нас ждет в перспективе. Для этого нужно выяснить, над чем сейчас работают провайдеры, что доступно для приобретения в России на момент действующих санкций. На основе этого мы и должны разработать совместные планы.



Разумеется, мы ведем предметные диалоги с представителями и организаторами каждой лиги. Но необходим совместный обмен мнениями и мыслями по уже давно назревшему вопросу», — сказал Каманцев «СЭ».

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