Какие песни слушает Валерий Карпин? «Ростов» показал плейлист тренера

У нас очередная музыкальная пауза ?



Слушаем любимые зарубежные песни Валерия Карпина ?



Там Scorpions, Alphaville, Julio Iglesias и другие. https://t.co/qllkJrReKO#ФКРостов #ФКРостовмузыка #МыРостов #Карпин pic.twitter.com/zHZTbc3Tch