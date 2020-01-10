Какие песни слушает Валерий Карпин? «Ростов» показал плейлист тренера
10:51
«Ростов» в своем официальном Twitter поделился любимым плейлистом главного тренера команды Валерия Карпина.
В их числе: Hurts — Wonderful Life, Within Temptation — All I Need, Scorpions — Maybe I Maybe You, Pink- Try, Alphaville — Forever Young.
«Ростов» после 19 туров с 34 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
У нас очередная музыкальная пауза ?— Football Club Rostov (@rostovfc) January 10, 2020
Слушаем любимые зарубежные песни Валерия Карпина ?
Там Scorpions, Alphaville, Julio Iglesias и другие. https://t.co/qllkJrReKO#ФКРостов #ФКРостовмузыка #МыРостов #Карпин pic.twitter.com/zHZTbc3Tch
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