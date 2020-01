Какие песни слушает Валерий Карпин? «Ростов» показал плейлист тренера

«Ростов» в своем официальном Twitter поделился любимым плейлистом главного тренера команды Валерия Карпина.

В их числе: Hurts — Wonderful Life, Within Temptation — All I Need, Scorpions — Maybe I Maybe You, Pink- Try, Alphaville — Forever Young.

«Ростов» после 19 туров с 34 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.