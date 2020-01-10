Как Зуев познакомился со Слуцким? Отвечает хавбек «Рубина»
20:23
Полузащитник «Рубина» и воспитанник школы «Чертаново» Александр Зуев рассказал корреспонденту «СЭ» о знакомстве с новым главным тренером казанского клуба Леонидом Слуцким на Кубке Колыванова.
— Познакомились ли со Слуцким? Да, сегодня познакомились, — сказал Зуев.
— Обещал место в составе?
— Не знаю (улыбается). (Евгений Белоусов)
Зуев перешел в «Рубин» из «Ростова» в этом сезоне. За казанцев он отыграл 8 матчей в премьер-лиге и 1 — в Олимп-Кубке России.
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