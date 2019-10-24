Как «Ростов» придет в себя после разгрома «Зенита»? Отвечает Попов

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Сочи». По словам хавбека, команда должна восстановиться после разгромного поражения от «Зенита» (1:6).

— Жаль, что мы пропустили столько мячей, но это лишь один матч, — цитирует официальный сайт «Ростова» Попова. — В целом мы хорошо начали сезон, были две победы на выезде с «Локомотивом» и ЦСКА. Нельзя из-за одной игры ставить крест на команде. Время не промотать назад, поэтому будем усерднее тренироваться и биться в каждой игре.

— Впереди матч с «Сочи», команда идет в нижней части таблицы.

— Хотя «Сочи» и проводит первый сезон в РПЛ, но многих футболистов я хорошо знаю, играл с ними в «Рубине» и «Ростове». Уверен, вы увидите другой «Ростов», не тот, что играл против «Зенита». В РПЛ любая команда непредсказуема, нужно быть сконцентрированными на 300 процентов и тогда сможем выиграть.

— Федор Кудряшов — один из тех, с кем вы играли в «Рубине», пропустит встречу из-за дисквалификации. Это поможет вашей команде?

— Он очень хороший футболист, может сыграть на нескольких позициях. Если честно, я рад, что против нас он не выйдет на поле.