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«Как Моуринью обрабатывает Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм». Слуцкий все показал

16:34
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, "СЭ" Леонид Слуцкий. Фото instagram.com/leonid.slutsky/
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на пост нападающего Артема Дзюбы в Instagram.

Ранее футболист подколол Слуцкого, выложив кадр из советского мультфильма «Тайна третьей планеты» и сравнив специалиста с полным космическим пиратом Весельчаком.

В ответ Слуцкий выложил кадр из другого мультфильма, в котором персонаж обрабатывает бревно с помощью инструмента. Подписана картинка так: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».

«Не я начал эту войну». Слуцкий ответил Дзюбе на сравнение с Весельчаком У

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