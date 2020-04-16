Как Головин, Дзюба, Широков и другие помогают пожилым футболистам? Отвечает Александр Зотов

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил «СЭ», как профсоюз совместно с Советом ветеранов футбола запустил программу помощи ветеранам и вдовам.

На сайте ОПСФ сообщается, что пожилым людям доставляют продовольственные наборы и лекарства. В акции приняли участие Роман Широков, Артем Дзюба, Александр Головин, Николай Комличенко, Виталий Калешин, Владислав Игнатьев и другие игроки.

— Мы помогаем самым незащищенным людям, которые сейчас оказались в группе риска, — заявил Зотов. — Чтобы все организовать и доставить требуются немалые расходы, поэтому удобнее все делать сообща. Индивидуальные инициативы футболистов по помощи пожилым также продолжают работать.

— Вы указали телефоны для ветеранов, но ведь не все пользуются интернетом. Клубы или другие организации помогают информировать пожилых людей?

— В этом нам помогает Союз ветеранов, потому что у них широкая база, и информированием мы занимаемся вместе. К нам поступает информация от болельщиков, чтобы постараться помочь всем, кому нужна помощь.

— Профсоюз предлагает всем своим членам помочь ветеранам на добровольной основе?

— Да. Информация передается среди ребят как по сарафанному радио. Никого уговаривать не нужно — не та ситуация. (Евгений Белоусов)