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Как голосовал тренер «Сочи» Федотов при определении лучшего игрока России

07:00
Владимир Федотов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Федотов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Лучшим футболистом России, согласно результатам голосования «СЭ», признан полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Сочи» Владимир Федоров поставил на первое место полузащитника своей команды Кристиана Нобоа. Также в его пятерку попали: Сердар Азмун («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Сослан Джанаев («Сочи»).

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