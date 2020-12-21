Как голосовал тренер «Сочи» Федотов при определении лучшего игрока России

Лучшим футболистом России, согласно результатам голосования «СЭ», признан полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Сочи» Владимир Федоров поставил на первое место полузащитника своей команды Кристиана Нобоа. Также в его пятерку попали: Сердар Азмун («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Сослан Джанаев («Сочи»).