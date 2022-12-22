Медведев включил одного футболиста не из «Зенита» в пятерку лучших игроков года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поставил на первое место нападающего своей команды Малкома.

Также в его пятерку вошли: Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо (все — «Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»).