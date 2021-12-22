Дмитрий Рубашко назвал футболиста «Сочи» лучшим игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поставил на первое место нападающего своей команды Матео Кассьерру.

Также в его пятерку вошли: Матвей Сафонов («Краснодар»), Гамид Агаларов («Уфа»), Данила Прохин («Сочи»), Арсен Захарян («Динамо»).