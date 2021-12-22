Как голосовал Владимир Хашиг при определении лучшего игрока России

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг поставил на первое место вратаря своей команды Матвея Сафонова.

Также в его пятерку вошли: Вильмар Барриос («Зенит»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»/«Краснодар), Реми Кабелла («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).