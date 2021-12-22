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Марио и Мариана Фернандес провели еще одну свадебную церемонию

23:26
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Спустя год после бракосочетания защитник ЦСКА Марио Фернандес и его жена Мариана Фернандес провели еще одну свадебную церемонию. На этот раз с большим количеством гостей.

19 декабря 2021 года Марио и Мариана сыграли официальную свадьбу.

Избранница футболиста — выпускница юридического факультета Университета Коимбры, с которой он познакомился летом 2019 года. До нее Фернандес встречался с Сарой Белтрам, но отношения прекратились после того, как она отказалась переезжать из Бразилии в Россию.

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Иван Шитик все материалы автора

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