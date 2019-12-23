Как голосовал гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе при определении лучшего игрока России

Сегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии нашего издания и РФС. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поставил на первое место полузащитника своей команды и сборной Польши Гжегожа Крыховяка. Также в пятерку вошли: Артем Дзюба («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Миранчук («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»).