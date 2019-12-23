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Как голосовал гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе при определении лучшего игрока России

21:30
Выбор Василия Кикнадзе. Фото "СЭ"
Выбор Василия Кикнадзе. Фото "СЭ"
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Сегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии нашего издания и РФС. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поставил на первое место полузащитника своей команды и сборной Польши Гжегожа Крыховяка. Также в пятерку вошли: Артем Дзюба («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Миранчук («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Выбор Василия Кикнадзе. Фото "СЭ"
Выбор Василия Кикнадзе. Фото «СЭ»

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