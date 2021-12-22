Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Крылья Советов» встретятся с венгерским «Сегедом» на зимнем сборе в Турции

18:45
Теги:

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила о соперниках самарской команды на первом зимнем тренировочном сборе в Турции, который пройдет с 11 по 24 января.

18 января «Крыльев Советов» встретятся с венгерским «Сегедом». 22-го числа сыграют со словенским «Целе». А 24-го — с сербским «Радником».

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 27 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
В Саратовской области нашли в овраге двух детей без верхней одежды
0
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги