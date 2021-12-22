«Крылья Советов» встретятся с венгерским «Сегедом» на зимнем сборе в Турции

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила о соперниках самарской команды на первом зимнем тренировочном сборе в Турции, который пройдет с 11 по 24 января.

18 января «Крыльев Советов» встретятся с венгерским «Сегедом». 22-го числа сыграют со словенским «Целе». А 24-го — с сербским «Радником».

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 27 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.