21:03 | Футбол — РПЛ

"Как глоток воздуха". Мусаев оценил победу "Краснодара" над "Анжи"

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над "Анжи" в матче 21-го тура премьер-лиги (5:0) сравнил этот результат с глотком воздуха.

- Рад тому, что мы были максимально профессиональными, - сказал Мусаев в эфире канала "Матч Премьер". - Не дали шанса сопернику, работали максимально собранно с первой до последней минуты. 

Молодые игроки? Те, кто вышел на замену, сыграли уверенно. У них есть мотивация. Они доказывают это на тренировках. Эта победа была нужна нам, как глоток воздуха.

"Краснодар" набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.

Краснодар - Анжи

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