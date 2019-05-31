Как футболисты "Локомотива" выбирали лучшего игрока чемпионата

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание. Он набрал 182 очка.

Ни один игрок "Локомотива" не включил форварда сборной России в тройку лучших. Они выбирали только одноклубников. Лишь Брайн Идову отметил Мариу Фернандеса, Федор Смолова - Виктора Классона, а Ведран Чорлука - Сердара Азмуна​.

В этом сезоне 30-летний Дзюба сыграл в 27 матчах чемпионата России, забил 8 голов и сделал 12 голевых передач.

Дзюба – лучший по версии футболистов!