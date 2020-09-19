Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему заменил нападающих Артема Дзюба и Сердара Азмуна по ходу матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:1).

— С чем связаны замены Дзюбы и Азмуна во втором тайме? Пытались играть на удержание счета?

— Не совсем понял вопрос. Все замены связаны только с тем, чтобы добиться победы, добавить динамики. Хотели выиграть и добавили свежих игроков. Дзюба и Азмун выглядели уставшими.

— Вопрос по Дзюбе. Неожиданная замена, хотя сложилось впечатление, что после гола он потерялся на поле. В первом тайме он часто смещался на правый фланг, а потом неожиданно возвращался на острие атаки. Для чего эта тактика, когда он перемещается с центра на флаги? Чтобы запутать защитников?

— И с этим тоже. Смещения Артема вправо и влево продиктованы самой игрой. Хорошие выходы были в первом тайме, может быть, не хватило завершения. Смещения связаны с организацией наших атакующих действий.

— С трибуны показалось, что Дзюба был не очень доволен заменой.

— Это же прекрасно. Как футболист может быть доволен, если его меняют? Все хотят играть. Это эмоции и хорошо, что они есть.

— Оцените игру Азмуна не только сегодня, но и в матче с тульским «Арсеналом».

— Что касается игры с «Арсеналом», то хорошее движение и открывание, но не слишком часто выходил мяч к нему. Сегодня местами играл неплохо и местами выключался. Сегодня игра в целом не получилась так, как мы хотели бы. Что касается Азмуна, то иногда он вытаскивает нашу команду, иногда кто-то другой из линии нападения.

— Можно ли говорить о его спаде?

— В целом провели игру ниже своих возможностей. О каком-то спаде я не стал бы говорить. Мы видим, как он работает на тренировках.