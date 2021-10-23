Жена Карпина посетила матч «Ростов» — «Арсенал»
Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, посетила матч 12-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Арсенал».
Встреча проходит в Ростове-на-Дону, где проживает семья Карпина.
Напомним, что ранее Карпин почти в течение четырех лет возглавлял «Ростов».
Сборная России в октябре провела два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:0, 8 октября) и Словении (2:1, 11 октября). Команда под руководством Карпина занимает первое место в группе H с 19 очками в 8 матчах. Сборной России осталось провести два матча в рамках отбора: против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).
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