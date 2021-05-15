Кафельников считает, что «Спартак» удержит путевку в Лигу чемпионов
Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Ахмата».
«Борьба за Лигу чемпионов? Я думаю, что «Спартак» сможет удержать второе место. Надеюсь, что красно-белые с «Ахматом» не оступятся», — сказал Кафельников «СЭ».
Матч «Спартак» — «Ахмат» пройдет в воскресенье, 16 мая, на «Ахмат Арене». Начало встречи — 14:00 мск. На данный момент красно-белые занимают второе место, опережая «Локомотив» на три очка.
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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