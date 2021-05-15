«Локомотив» подготовил специальную программу для болельщиков к заключительному матчу сезона

К матчу последнего, 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» «Локомотив» подготовил специальную программу для болельщиков, сообщает официальный сайт клуба 15 мая.

Специально к этой встрече будет установлена новая сцена. Она разместится между 2-м и 3-м секторами Южной трибуны. Именно там после окончания матча у всех болельщиков будет возможность поприветствовать команду и поблагодарить игроков и тренерский штаб за сезон.

Перед матчем выступит группа «Мамульки Бенд». Начало концерта — в 12.30. С полной программой можно ознакомиться на сайте «Локо».

Матч состоится 16 мая и начнется в 14.00 по московскому времени. Стадион откроется за два часа до начала игры.