«Локомотив» подготовил специальную программу для болельщиков к заключительному матчу сезона
К матчу последнего, 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» «Локомотив» подготовил специальную программу для болельщиков, сообщает официальный сайт клуба 15 мая.
Специально к этой встрече будет установлена новая сцена. Она разместится между 2-м и 3-м секторами Южной трибуны. Именно там после окончания матча у всех болельщиков будет возможность поприветствовать команду и поблагодарить игроков и тренерский штаб за сезон.
Перед матчем выступит группа «Мамульки Бенд». Начало концерта — в 12.30. С полной программой можно ознакомиться на сайте «Локо».
Матч состоится 16 мая и начнется в 14.00 по московскому времени. Стадион откроется за два часа до начала игры.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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