Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Не знаю, какие шансы есть у «Спартака» на победу. После «Наполи» будет определенный спад эмоций. Победа над «Наполи» не равняется победе над «Ахматом». Могут и не настроиться на игру. Но ничего страшного. Я не очень расстроюсь, если не будет положительного результата. Самое главное, что команда победила «Наполи». Для меня победы в еврокубках стоят выше, чем победа над «Ахматом»», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Встреча «Ахмат» — «Спартак» пройдет 3 октября в Грозном. Начало матча — 19:00 по московскому времени.