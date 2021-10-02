Черчесов: «Лимит нужен, мое мнение не изменилось за 5 лет»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил в поддержку лимита на легионеров в российском футболе.
«Я высказывался об этом 5-6 лет назад. Мое мнение не изменилось. Как и тогда, сейчас я думаю, что лимит все-таки нужен. Тогда я говорил о лимите по схеме «10+15». Нужно посмотреть, как он работает. Если достаточно — можно сделать на одну меньше. Смотреть внимательно, как это будет развиваться», — сказал в интервью Kana? Sportowy Черчесов.
В данный момент в Тинькофф РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17», который подразумевает наличие максимум восьми иностранцев в заявке команды. При этом все восемь легионеров могут одновременно появляться на поле.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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