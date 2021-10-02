Черчесов: «Лимит нужен, мое мнение не изменилось за 5 лет»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил в поддержку лимита на легионеров в российском футболе.

«Я высказывался об этом 5-6 лет назад. Мое мнение не изменилось. Как и тогда, сейчас я думаю, что лимит все-таки нужен. Тогда я говорил о лимите по схеме «10+15». Нужно посмотреть, как он работает. Если достаточно — можно сделать на одну меньше. Смотреть внимательно, как это будет развиваться», — сказал в интервью Kana? Sportowy Черчесов.

В данный момент в Тинькофф РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17», который подразумевает наличие максимум восьми иностранцев в заявке команды. При этом все восемь легионеров могут одновременно появляться на поле.