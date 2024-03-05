Черчесов: «Динамо» включилось в чемпионскую гонку «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ»

Тренер Станислав Черчесов поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ.

«Краснодар» уже составил конкуренцию «Зениту». Чемпионат стартовал, и кто в России не работал, не знает, как это работает. Фактически начался новый чемпионат. Три месяца паузы это большой срок. И та команда, которая была в лидерах может игроков растерять, а кто-то наоборот — может добавить.

Единственный плюс [19-го тура РПЛ] какой , что «Динамо» подобралось, а [«Зенит» и «Спартак»] потеряли по 2 очка. И уже мы не только про «Краснодар» можем говорить, но и «Динамо» включилось в эту гонку», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 19 туров РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и занимает первое место. Далее идут «Зенит» (37), «Динамо» (35), «Спартак» (31) и «Локомотив» (31).