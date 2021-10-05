Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с Курбаном Бердыевым.

— Ходил слух, что когда вы ушли из «Рубина» в «Ростов» во второй раз, то не просто так, а после конфликта с Бердыевым.

— Никакого конфликта не было. Просто хотел уйти и отдохнуть до лета, у меня не было предложений. Пришел к нему, объяснил ситуацию, у нас был долгий разговор. Спасибо Курбану Бекиевичу, что он меня понял и, более того, сам посоветовал идти в «Ростов», если все-таки надумаю работать. И буквально в тот же день мне позвонил Арташес Арутюнянц, президент «Ростова».

— И что вы сделали?

— Спросил Бердыева, как мне быть. Он ответил: «Иди в «Ростов». Там все наши, там нас хорошо знают, хорошо к нам относятся». Хотя при первом разговоре я Арташесу Владимировичу сказал: «Давай отдохну до лета». Он говорит: «Надо прямо сейчас». И добавляет: «У меня сейчас Валерий Георгиевич дисквалифицирован, и он за то, чтобы ты приехал и в этих двух играх выводил команду». А вторая игра — с «Рубином»!

Тут важную роль сыграли слова Рустема Сайманова. Он сказал: «Выводи команду, не переживай». В общем, и он, и Бердыев дали добро. Только тогда и дал согласие. На следующий день, 6 марта, уже был в Ростове.

Полностью вторую часть интервью с Виталием Кафановым читайте на сайте «СЭ»