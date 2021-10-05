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Кафанов — о перезапуске карьеры Джанаева в «Ростове»: «Сказал ему, что он никому сейчас не нужен»

08:50
Сослан Джанаев. Фото Виталий Тимкив
Сослан Джанаев. Фото Виталий Тимкив
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал, как в 2014 году он помог голкиперу Сослану Джанаеву перезапустить карьеру.

— Перед «Ростовом» сказал ему: «Сослан, ты сейчас никому не нужен». И далее произнес рискованную фразу: «Но если будешь делать то, что говорю, вернешься в большой футбол и будешь большим вратарем».

— Он же два года перед этим вообще не играл!

— Когда мы после того разговора ехали в такси, я думал: «Как ты можешь так говорить? А если не получится? Что ты из себя возомнил?»

— Что именно вы ему сказали?

— У нас был такой разговор: «Ты все убираешь в сторону. У тебя есть кафе — отдай друзьям. Ты фотографируешься на обложках журнала, рекламируешь костюмы — это надо убрать. Если ты на все это согласен, будем работать». Вот с этого мы начинали.

— Отдал кафе?

— Да, друзьям. Мог изредка на минуту зайти, чтобы узнать, все ли там в порядке. Но почти там не появлялся. А потом вообще его продал. Он молодец, что убрал все лишнее и посвятил себя только футболу. И когда мы летели из Грозного после второго места, которое едва не стало первым, сказал Сослану спасибо. По итогам того сезона его признали лучшим вратарем России.

Полностью вторую часть интервью с Виталием Кафановым читайте на сайте «СЭ»

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Игорь Рабинер все материалы автора

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