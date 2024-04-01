Кади рассказал о первых днях работы Мусаева в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес поделился мнением о приходе в команду Мурада Мусаева.

«Что изменил Мусаев, придя в команду? Что-то он изменил, но у него было немного времени, чтобы потренировать команду в полном составе. Только два дня, когда все вернулись из сборных. Что касается требований, у каждого тренера они свои. Есть какие-то новые идеи. У Мусаева пока не получилось донести до команды абсолютно все свои требования и новшества. Но мне кажется, это еще предстоит», — приводит слова Кади «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» в первом матче под руководством Мусаева сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 22-м туре РПЛ. Команда с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице.