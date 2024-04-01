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Сегодня, 11:16

Кади рассказал о первых днях работы Мусаева в «Краснодаре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес поделился мнением о приходе в команду Мурада Мусаева.

«Что изменил Мусаев, придя в команду? Что-то он изменил, но у него было немного времени, чтобы потренировать команду в полном составе. Только два дня, когда все вернулись из сборных. Что касается требований, у каждого тренера они свои. Есть какие-то новые идеи. У Мусаева пока не получилось донести до команды абсолютно все свои требования и новшества. Но мне кажется, это еще предстоит», — приводит слова Кади «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» в первом матче под руководством Мусаева сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 22-м туре РПЛ. Команда с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: Евро-Футбол.Ру
РПЛ
ФК Краснодар
Кади Боржес
Мурад Мусаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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