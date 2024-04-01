Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 11:35

КДК РФС пригласил на заседание защитника «Пари НН» Гоцука за серьезное нарушение правил игры

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке комитета по итогам 22-го тура РПЛ.

«По итогу матча «Динамо» — «Ростов» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, также в перерыве матче игрок команды хозяев не пришел на обязательное флеш-интервью. В игре «Крылья Советов» — «Зенит» была зафиксирована задержка выхода на поле из раздевалки у хозяев на две минуты, у гостей на три. Такое же нарушение было зафиксировано у «Пари НН» перед матчем с «Балтикой». Еще рассмотрим выход за пределы технической зоны тренер нижегородцев Сергея Юрана и удаление защитника Гоцука за серьезное нарушение правил игры, он приглашен на заседание. И по итогу матча «Локомотив» — «Краснодар» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера гостей Мурада Мусаева и неподобающее поведение хозяев — шесть желтых карточек», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 21 матча в РПЛ первое место в чемпионате России занимает «Зенит», имеющий в активе 41 очко, второе место у «Краснодара» — 40 очков, «Динамо» замыкает тройку с 38 очками в активе.

Кирилл Гоцук
РФС
Артур Григорьянц
КДК
0
Читайте также
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Из топ-6 РПЛ в этом туре не выиграл никто. И этому надо радоваться, а не критиковать!
В пользу «Спартака» не назначили пенальти, «Локо» не оставили в меньшинстве. Как работали судьи в 22-м туре РПЛ?
Медведев: «Зенит» не буксует и не дает фору. «Зенит» — играет!»
Впервые за четыре года в одном туре РПЛ никто из топ-6 не смог победить
Попов: «Роль тренера в «Краснодаре» не на первом месте»
Тарханов: «Краснодар» играет так же, как при Ивиче. Пока рано делать выводы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кади рассказал о первых днях работы Мусаева в «Краснодаре»

Кашчелан — о завершении карьеры: «Я хотел играть еще, но в «Балтике» передо мной не сдержали обещаний»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости